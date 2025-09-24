岐阜県本巣市の山中でパート従業員の女性の遺体が見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された男が、嘱託殺人と死体遺棄の罪で起訴されました。本巣市の山の中で8月、パート従業員の立野恵子さん(当時53)の遺体が見つかった事件では、岐阜市の無職・立花浩二被告(55)と内縁の妻の神原美希被告(35)が、殺人と死体遺棄の疑いで逮捕されていました。2人は逮捕当時は容疑を否認していて、岐阜地検は24日、立花被告を「嘱