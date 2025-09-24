歌手の美川憲一（79）が24日、インスタグラムを更新。2つのイベントの出演辞退を発表した。美川は「皆様へ多大なるご心配をお掛けしております」と書き出し、「できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への出演は辞退させていただく事になりました」と発表、「9／28（日）『秦野たばこ祭』」「9／29（月