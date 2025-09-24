荒谷翔大が、新曲「煌めきワンダー」を10月8日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、事前にSNS上で2曲投稿し、ユーザーファンにアンケートを募って多数票を獲得した楽曲。ジャケットは野元喬文が担当している。作詞・作曲に加え、編曲まで荒谷本人が手掛けた今作は、敬愛するファンク、ソウルはもとより90年代の「渋谷系」を彷彿とさせるトラックとリリックが特徴とのこと。自然と体が揺れるメロウなトラックに、肩の力を