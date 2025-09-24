TiDEが、配信シングル「Day Trip」を本日リリースし、MVを公開した。◆TiDE 動画「Day Trip」は何気ない日々の出会い、経験、感情を心（=精神的）の旅として映し出した1曲となっているという。MVでは新進気鋭の映像監督、井上青が担当。ビニールに囲まれた青白い空間で演奏するバンドメンバーと、電飾をまとったダンサーが都市を巡るシーンが交錯するクールでスタイリッシュな作品に仕上がっているとのこと。さらにバンド初となる