Åìµþ½é´ü¾×Æ°¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡Ù¤Ç¥­¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü20»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡Åìµþ½é´ü¾×Æ° Æ°²èËÜºî¤Ï¡¢´Å¤¯Ñ³¤¤°¦¤Îµ­²±¤È¡¢¤½¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÈ¼¤¦ÀÚ¤Ê¤µ¤ò±ÇÁü²½¡£¸¸ÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶­³¦Àþ¤¬¤Ë¤¸¤ß¹ç¤¦À¤³¦¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¸ì¤êÉô¡É¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤ÎÍ¾±¤¤ä¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ÎÑ³¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸÷¤È°Ç