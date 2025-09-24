親戚の集まりで、久しぶりに会話を交わした人との間に出てきた「2人目は考えてないの？」。その瞬間、胸の奥がチクリと痛んだ友人。曖昧に笑ってやり過ごそうとしましたが、その場を救ってくれたのは、意外な人物の一言で……。 ふいに飛んできた“お決まりの質問” 親戚の集まりに出かけた時の事。 久しぶりに顔を合わせて「大きくなったねぇ」なんて話していたのも束の間、開口一番に言われた言葉は、 「2人目は考えてない