プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（３６）が公開した“金髪美女”集合ショットが、話題を呼んでいる。金田は２４日、自身のインスタグラムを更新。「気が合いすぎる大好きな地元の友達ゴルフから離れられる貴重な時間です。笑一か月以上過ぎてるけどお祝いしてくれたありがとう」とつづり、誕生日を祝福された様子を公開。友人たちと顔を寄せ合ったショットや、バースデープレートを手にした自身の姿などをアッ