◇明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節京都１―１町田（２３日・サンガスタジアム）町田は京都と引き分け、５位で足踏みした。勝ち点は６位・広島と並んで６２となった。リーグ戦４試合ぶりの白星を、目前で逃した。自陣でボールを保持される展開にも人数をかけて決定機こそ許さず、攻撃ではＦＷ相馬勇紀、藤尾翔太らを中心に攻め上がった。すると前半１６分、ロングスローからＭＦ中山雄太がシュート。右ポストに直撃したが、は