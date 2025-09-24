アメリカのトランプ大統領が国連総会で演説した。演説では、直前に原稿を登壇者のために映し出すプロンプターが作動しなくなるなど、相次いで見舞われたトラブルを取り上げ、国連の「機能不全」を皮肉った。「国連が私にくれたものは2つ」演説をするため、国連本部にメラニア夫人を連れて現れたアメリカのトランプ大統領。このあと“まさかの事態”に見舞われる。エスカレーターに乗った瞬間、“異変”を感じ、後ろを振り向く2人。