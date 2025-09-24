海洋研究開発機構は２４日、２０２４年に行った海底掘削調査で延ばしたドリル付きパイプの長さ（総延長７９０６メートル）が、海洋科学の研究目的では世界最長だったとして、ギネス世界記録に認定されたと発表した。調査は同年９〜１２月、東日本大震災の震源域に近い宮城県沖の日本海溝で行った。同機構の地球深部探査船「ちきゅう」の船上から、１本約４０メートルのパイプを複数つなげ、ドリルを水深６８９７メートルの海底