宮城・栗原署で目撃されたのは、カメラに向かいピースサインを見せ、手を振る男。宮城・栗原市に住む千葉利継容疑者（77）です。議会の最中、傍聴席に現れた千葉容疑者は「帽子を脱がない」として、議長の退去要請を拒否。警察が駆けつけ、建造物不退去の疑いで逮捕されました。警察によりますと、千葉容疑者はハンチング帽を着用したまま傍聴し、議長から脱帽か退去を指示されたところ、いずれも拒否。約40分間その場に居座り続け