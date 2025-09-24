三重県四日市市の地下駐車場で水没した274台の車全ての持ち主が分かりました。 【写真を見る】地下駐車場の水没被害 水に浸かった274台全ての車の所有者が判明 一方で車両の運び出しは未定 三重・四日市市 9月12日、四日市市にある地下駐車場くすの木パーキングでは、大量の雨水が流れ込み、274台が水に浸かりました。運営会社は所有者の特定を進めていましたが、24日までに274台すべてが判明したということです。また22日