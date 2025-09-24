9月22日発売の『週刊SPA! 9月30日号』の表紙と「美女地図」に、白濱美兎が登場している。【写真】海をバックにしたセクシーなビキニSHOTも披露白濱美兎は、2006年、鳥取県生まれ。2023年に「美少女図鑑 AWARD2023」で3冠を獲得した経歴の持ち主だ。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで高校時代から人気を博し、今では各誌の表紙を飾るなど、日々注目度が高まっている。今回はそんな彼女が、港町を舞台にグラビア物語を展開。