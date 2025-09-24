アニメやゲームで人気の「ポケットモンスター」。 キャラクターがデザインされたマンホールのふたが、県内5つの市と町に新たに設置されます。 長崎市の長崎歴史文化博物館で、24日にお披露目式が行われました。 （除幕） 「お願いします」 お披露目されたのは「ポケモン」のキャラクターが描かれたマンホールのふた、通称「ポケふた」です。 これまでに長崎市や佐