私たち人間は、四足歩行から二足歩行へと進化した結果、二本の手を自由に使えるようになりました。その一方で、二本の足で体のバランスをとらなければならなくなりました。そのため、骨の進化と共に、筋肉も変化していきました。脊柱が軸になり、重力を支える背部や胸部、腹部などの筋肉が発達したのです。では、立っている時、筋肉はどのような働きをしているのでしょうか。人は誰でも、地球の重力によって下から引っ張られるよう