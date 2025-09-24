期待の21歳がついに全体練習に合流した。トッテナムは９月24日、公式Xで25日のカラバオカップ３回戦・ドンカスター戦へ向けた全体トレーニングの動画を公開。そこには日本代表DF高井幸大の姿があった。「カラバオカップに向けた準備。ホットスパー・ウェイ（トッテナムのトレーニングセンター）でのトレーニングの舞台裏を覗いてみよう！」こう題してアップロードされた動画で高井は、ミニゲーム形式のメニューで最終ライン