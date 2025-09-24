愛知県長久手市の「ジブリパーク」で、初めての大規模リニューアルが行われます。「ジブリの大倉庫」には、『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシと写真撮影ができるなど、14の名場面が再現されたコーナーがあり、このうち半分を12月17日から入れ替えます。新たな作品や別のシーンへとリニューアルされ、『君たちはどう生きるか』の主人公・眞人になりきることができるコーナ