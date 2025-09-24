水源地周辺の所有権をめぐり、北海道ニセコ町と土地の元所有者が争っている裁判で、町長は９月２４日、町民への情報共有が不十分だったと陳謝しました。現在も和解協議が続いていますが、町民からは不安の声が広がっています。２４日午前、ニセコ町議会ではあの問題について質問が飛び交いました。（斉藤うめ子町議）「水道水源の裁判の経緯を町民に丁寧に説明し」（高木直良町議）「説明責任を果たせたかどうか疑問を抱いている」