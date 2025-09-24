◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(24日、ZOZOマリン)ロッテの先発・木村優人投手が7回途中までランナーを1人も出さない完璧な投球を披露しました。7月2日の楽天戦以来の白星を目指す高卒2年目の木村投手。直近2試合は合計11回を投げ13失点と思うような投球ができていません。それでもこの日は初回から好投。先頭の西川愛也選手をショートフライに打ち取ると、続く滝澤夏央選手を内角へのストレートで見逃し三振とします。渡部聖弥