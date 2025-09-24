【今後の和解協議は】羊蹄山のふもとにある水源地周辺の所有権をめぐっては、現在、和解協議が続いています。元の所有者がおよそ５億円の和解案を提示したのに対し、関係者によりますと、ニセコ町は数千万円で買い取る和解案を検討しているということです。協議は平行線をたどっていて、１０月に札幌高裁が和解案を提示する予定です。９月の町長選で初当選した田中健人さんは、「和解なのか別の争点があるのか、広い選択肢で議論を