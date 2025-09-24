【台北＝園田将嗣】台湾東部・花蓮で２３日、台風１８号の影響で山間部の「せき止め湖」の水があふれ、大規模洪水が発生した。台湾当局によると、２４日午後１０時（日本時間午後１１時）現在、少なくとも１４人が死亡し、４６人が行方不明になっている。警察や消防が捜索・救助活動を続けている。台風１８号は２２〜２３日に台湾の南方を通過し、花蓮の山間部では「超大豪雨」の特別警報が出された。気象当局によると、２２〜