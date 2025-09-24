中村獅童さんが演技力を絶賛したのは、表情豊かなあの人でした。2005年から続く人気ゲーム「龍が如く」シリーズの最新作が発表され、俳優の中村獅童さん（53）、石橋凌さん（69）ら出演者が登場しました。石橋凌さんは「私がゲームを一切しない男でして…。アフレコというのは自分自身の作品でやってきたんですが、やってみてすごく楽しい仕事でした」と語りました。一方、ビデオ出演になった香川照之さん（59）は、メイキングの様