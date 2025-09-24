自民党の総裁選挙をめぐり、候補者による討論会が行われました。靖国神社への参拝や、選択的夫婦別姓制度など、これまでの持論を封印した高市氏と小泉氏が、整合性を問われる場面もありました。■候補者5人が討論会で政策訴え24日午後4時過ぎ、東京・秋葉原で行われたのは、今回の総裁選で初めて行われた街頭演説会です。候補者5人が有権者に政策を訴えました。これに先だって行われたのは、日本記者クラブ主催の討論会。小林鷹之