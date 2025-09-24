俳優北村匠海（27）が24日、都内で行われた、主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督、10月24日公開）完成披露試写会に登壇した。「愚か者の身分」は、作家西尾潤氏のデビュー作の実写化作品。北村は林裕太（24）、綾野剛（43）と、貧しさから闇ビジネスの世界に足を踏み入れてしまい、抜け出せなくなった3人の若者たちを演じる。3人と永田監督は、客席間の通路を歩いて登場。北村は「軽やかで美しい映画だけど、過激な表現や目を覆