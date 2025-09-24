吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、10月31日公開）完成披露試写会が24日、東京国際フォーラムAで行われた。席上で20日（日本時間21日）にスペインで開催中の第73回サンセバスチャン映画祭で行われた公式上映に参加した若葉竜也（36）が、意外にも飛行機が大の苦手で弱点だと、阪本順治監督（66）が暴露した。若葉は劇中で、吉永が演じた多部純子のモデルとなった登山家・田部井淳子さ