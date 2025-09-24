第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が、子どもの性別を発表した。蜂谷は２４日、自身のインスタグラムを更新。「昨日、ハンバーグ師匠チャンネルで性別発表しましたひとり目の時はサラリとクリニック帰りの車の中で伝えたから、今回はジェンダーリビールハンバーグでサプライズ報告にしたよ作るの楽しかった！思い出になりました」とつづ