俳優の綾野剛が２４日、都内で行われた映画「愚か者の身分」（１０月２４日公開、永田琴監督）の完成披露試写会に主演の北村匠海、共演の林裕太と出席した。綾野は中学、高校時代、陸上競技部に所属し、中長距離選手として鳴らした。同じく陸上部出身の林が「生まれ変わったらやりたいこと」を問われ、世界陸上に影響を受け「世界一速く走りたい」とフリップに記して回答すると、綾野は「その話します？」とソワソワした様子。