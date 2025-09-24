９月２４日にフランス・コンピエーニュ競馬場の３Ｒ・３歳未勝利（芝１６００メートル）に出走したジャックオダモ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ウートンバセット）は２着だった。アレクシ・プーシャン騎手＝フランス＝との初コンビ。最後の直線では外ラチ沿いに進路をとり、しぶとく脚を伸ばしたが、クリスチャン・デムーロ騎手が騎乗したサラムドバウィにわずかに及ばなかった。同馬はアイリッシュチャンピオンＳ（６着