フランス遠征中のジャックオダモ（牡3＝矢作、父ウートンバセット）が24日、首都パリ郊外のコンピエーニュ競馬場で3R・3歳未勝利（芝1600メートル、左回り）に出走。アレクシス・プーシャン（25）を背に11頭立ての道中7番手で脚をためると直線は馬場状態がいい外へ。勝ち馬と追い比べの末、惜しくも首差2着に敗れたが見せ場をつくった。同じく藤田晋氏が所有し、アイルランドに遠征した僚馬シンエンペラー（牡4）とともに渡欧