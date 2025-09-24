◇ウエスタン・リーグ阪神―広島（2025年9月24日日鉄鋼板SGLスタジアム）阪神・石井大智投手が24日、ウエスタンL広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で調整登板をし、1回を3人で打ち取った。渡辺を152キロ直球で空振り三振、田村を133キロの落ちるボールで空振り三振、磯村を左飛に打ち取った。圧巻の内容だった。優勝が決まった9月7日以来のマウンド。翌8日に出場選手登録を外れて休養していた。これで1軍復帰の準備が