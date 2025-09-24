韓国の李在明大統領は23日、国連総会で初めて演説し、北朝鮮との「平和共存」を目指すと訴えました。李大統領「朝鮮半島での敵対と対決の時代を終わらせ、平和共存と共同成長の新しい時代を切り開いていかなければなりません」国連総会で演説した韓国の李在明大統領は、北朝鮮との「緊張緩和と信頼回復の道を一貫して模索していく」と話しました。一方で、朝鮮半島の非核化については「短期間で解決するのは難しい」との認識を示し