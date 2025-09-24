青い海で映える涼しげコーデで笑顔見せる姿2001年放送のNHK連続テレビ小説「ちゅらさん」で好演を見せた、46歳女優の最新姿に注目が集まっている。「ホントに皺、増えました。笑うと目周りにいっぱい」とインスタグラムに書き込み、海を背景に笑顔を見せているのは小西真奈美(鹿児島県出身)。「笑い皺は、むしろ自分の"生きてきた嬉しい証" のような気がして、私は鏡を見る度に、今日もよく笑った、いいぞー！と思うようにし