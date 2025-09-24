■台風第18号(ラガサ) 【画像】最新3つの台風の進路を見る 2025年09月24日18時45分発表24日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度30分 (21.5度)東経111度50分 (111.8度)進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)中心気圧    950 hPa中心付近の最大風速 