浜松市中央区舘山寺町の市道で小学生の列に軽トラックが突っ込み4人が死傷した事故から2025年9月24日で半年です。亡くなった女の子の父親がSBSの取材に応じ、「今もつらく悲しい気持ちは変わらない」と心境を語りました。 【写真を見る】事故から半年が経った現場の道路 ＜浜松総局 鈴木康太記者＞ 「事故から半年が経った現場の道路です。路側帯には注意喚起の看板やポールなどが設置されています」 2025年3月24日夕