局の垣根を超えて地球温暖化を防ぎます。静岡新聞・SBSは、9月20日から28日の間、テレビ静岡と共同で『静岡からミライへ「1.5℃の約束」』と題したキャンペーンを行っています。 【写真を見る】バスや駐輪場でも！“ポイ活”で温暖化対策するアプリ「クルポ」 「1.5℃の約束」は、産業革命前の1850年頃に比べて、地球の平均気温の上昇を1.5℃以内に抑えようという合言葉です。ただ、2024年はすでに「1.6℃」上昇してしまっ