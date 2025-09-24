記録的大雨で被災した八代市で、住宅街に流れ込んだ大量の土砂の運び出しが始まりました。 八代市興善寺町では8月の記録的大雨で土砂崩れが起き、住宅街や水田に大量の土砂が流れ込みました。24日は土砂の一部を近くの仮置き場から県が新たに建設を計画している八代市内の工業団地の予定地に運び出す作業が行われました。県によりますと興善寺町に流れ込んだ土砂は約3万立方メートルあり、このうち1万3000立方メー