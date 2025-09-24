◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日両国国技館）両横綱が優勝争いを引っ張る形で終盤戦に入った。今場所の豊昇龍は危なげがない。表情を見ても自信に満ちあふれている。何より自分から先に動いて、攻めて取っているのが良い。霧島戦も主導権を握って渡さなかった。四つに組む体勢になったが、反撃の隙を与えず力強い右からの上手投げでねじ伏せた。一方の大の里は土俵際まで押し込まれたものの、そこからうまく回り込ん