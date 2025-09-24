俳優・吉永小百合（８０）が２４日、主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（１０月３１日公開）の完成披露試写会に共演の佐藤浩市（６４）、天海祐希（５８）、木村文乃（３７）らと登壇した。女性初のエベレスト登頂を遂げた田部井淳子氏のモデルとなった主人公・純子役の吉永は約２０００人の来場者の前で「今は、本当にうれしく、とってもすてきな思いをさせていただいて、胸がいっぱいです」と感激の思いを明かした