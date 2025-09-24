今月28日から滋賀県を中心に国民スポーツ大会が開かれます。24日は県選手団の結団式がありました。 今年の国民スポーツ大会は、滋賀県を中心に大阪や兵庫でも行われます。24日の結団式には陸上やサッカー、ソフトボールなど、30競技からおよそ250人が出席しました。 式では今年のインターハイで女子個人フルーレで優勝したフェンシング少年女子の桐木平乃愛 選手に塩田知事から団旗が手渡さ