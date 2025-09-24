ハンドボールのブルーサクヤ鹿児島は23日、ホームでHC名古屋と対戦しました。韓国への移籍が決まっているエース・金城ありさ選手の退団セレモニーも開かれました。 リーグH連覇を目指すブルーサクヤ鹿児島。昨シーズンのメンバーはほぼ全員残っていますが、日本代表として活躍するエース・金城ありさ選手は、韓国への移籍が決定。金城選手のラストゲームには