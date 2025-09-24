メ～テレ（名古屋テレビ） 今年開園から3年を迎える愛知県長久手市のジブリパーク。映画の名場面を体験できる展示が初めてリニューアルします。 パーク内にある「ジブリの大倉庫」で開園当初からある人気の展示「ジブリのなりきり名場面展」は、「千と千尋の神隠し」などスタジオジブリ作品の名場面に入り込み、写真撮影などを楽しむことができます。 愛知県の大村知事は24日の会見で、14ある展示