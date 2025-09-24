奄美大島の龍郷町で24日、五穀豊穣を祈る国の重要無形文化財「ショチョガマ」と「平瀬マンカイ」が行われました。 「ショチョガマ」は、龍郷町の秋名集落を見下ろす山の中腹に建てられた、かやぶきの小屋のことです。 およそ100人の男性たちがショチョガマの屋根に乗り「ユラ、メラ」の掛け声とともに屋根を揺らし、大きく傾いたショチョガマが倒されました。 400年以上続くとされる「ショチョガマ」は、稲穂が豊かに実り、重さ