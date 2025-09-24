¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô±éÀâ²ñ¤¬2025Ç¯9·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤äÆü¤Î´Ý¤ò·Ç¤²¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¡¢»Ù±ç¼Ô¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¸õÊä¼Ô5¿Í¤¬Ìó10Ê¬¤º¤Ä±éÀâ±éÀâ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬¤½¤ì