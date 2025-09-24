鈴木実貴子ズが、9月24日にリリースしたEP『瞬間的備忘録』に収録されている「坂」のMusic Videoを公開した。「坂」は、下北沢でのライブ後、鈴木実貴子（Vo/Gt）がライブに納得がいかず会場から逃げ出したくなり、街を彷徨っている時を歌った曲で、元々は鈴木実貴子のソロで演奏していた曲。ズ（Dr）は、「元々は、ボツ曲とまでは言わないですけど2人でやらない曲っていうポジションだったのが、 メジャーデビュー後に”あれ？