西武は２４日、ファン感謝イベント「ＬＩＯＮＳＴＨＡＮＫＳＦＥＳＴＡ２０２５」を１１月２３日にベルーナドームで開催することを発表した。当日の観覧チケットは、公式チケットサイト「ライオンズチケット」にて、１０月２４日１０時に受付を開始する先々行抽選を皮切りに販売し、一般販売は１１月３日１０時を予定。詳細なチケット販売情報や選手触れ合いイベントなどの内容は、１０月２４日にオフィシャルサイトなど