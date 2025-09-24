タレントの青田典子（57）が23日、Instagramを更新。夫で歌手の玉置浩二（67）がステージ上で誕生日を祝ってもらう様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。【映像】誕生日を祝ってもらう夫・玉置浩二の最新動画や夫婦ショット青田は2010年に、9歳年上の玉置との結婚を発表。Instagramでは、結婚記念日に撮影した見つめ合う2ショットや、一緒に初詣に行くなど、夫婦仲睦まじい姿も発信してきた。2025年8月から11月にかけて、