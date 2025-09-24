【MLB】ダイヤモンドバックス 5ー4 ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）【映像】表情の変化に注目…「2人の大谷翔平」ドジャースの大谷翔平投手が見せた“複数の顔”について、ABEMAで解説を務めた長谷川滋利氏がコメントした。ドジャースが1点リードで迎えた5回裏、大谷は1死からヒットを浴びるも、次打者を注文通りのゲッツーで仕留め、ベンチへと引き上げていった。ゲッツーが完成したのを見届けてマウン