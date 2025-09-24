歌舞伎役者の人生を描いた映画「国宝」（李相日（リサンイル）監督）の興行収入が１５０億円を突破した。配給する東宝が２４日、発表した。６月６日の公開以降、観客動員数は１０６６万人に上った。実写の邦画で興収１５０億円を超えたのは、２００３年公開の「踊る大捜査線ＴＨＥＭＯＶＩＥ２レインボーブリッジを封鎖せよ！」（１７３億円）に続いて２作目となる。