タレントの藤本美貴と横澤夏子が『夫が寝たあとに』に出演。子供が披露する「面白くないギャグ」に対して親はどのように反応すべきかについて語り合った。【動画】藤本＆横澤が爆笑した小3女子のギャグ（実際の映像）同番組は、3児の母である藤本美貴と横澤夏子がMCを務める、『ママの本音』を語り尽くす育児家事特化バラエティ。9月23日の放送では、小島よしおが小学生の悩み相談に答える一幕があった。番組内で、藤本が「