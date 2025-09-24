◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)ソフトバンクが6回に追加点。楽天を引き離しています。6回、3番手の則本昂大投手がマウンドに上がった楽天に対し、4点リードのソフトバンクは先頭の海野隆司選手がフォアボール、さらに川瀬晃選手と柳田悠岐選手の連続ヒットからノーアウト満塁のチャンスを作ります。ここで打席を迎えたのは近藤健介選手。2球目の外角へのチェンジアップを捉えると、打球はレフ